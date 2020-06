Eklat um neuen ORF-Standort

Drei Berechnungen waren der Arbeitsgruppe in den letzten Wochen vorgelegt worden – mit jeweils unterschiedlichen Ergebnissen. Mal war die Zusammenlegung aller Standort auf dem Küniglberg die billigste, mal ein Neubau in Wien St. Marx die wirtschaftlichste Variante. Nur was der ORF-Chef selbst wollte, war bis Montag sein gut gehütetes Geheimnis. In der Sitzung ließ Wrabetz dann wissen, dass er einen Neubau am Standort St. Marx bevorzugt. Doch die Stiftungsräte zeigten ihm die kalte Schulter. "Dieser Präferenz konnte die Arbeitsgruppe mehrheitlich nicht folgen", erklärten sie in der Aussendung. Und: "Die Arbeitsgruppe Standort und Immobilienfrage hat damit ihre Tätigkeit mit heutigem Datum eingestellt."