Eklat um Friedkins Hoffmann-Inszenierung

William Friedkin ist als Regisseur raus, Roland Geyer ist drin. Auf diesen Nenner lässt sich die für den 4. Juli geplante Premiere der zweiten Version von Offenbachs "Hoffmanns Erzählungen" im Theater an der Wien bringen. "Als Kapitän übernehme ich für alles die volle Verantwortung", so Intendant Geyer.

Was ist geschehen? Erst im März hatte Offenbachs Oper in der Regie des Oscar-Preisträgers William Friedkin an der Wien seine (von der Kritik vernichtete) Premiere. Auf zwei Deutungen des Stoffes hatten sich der Intendant und der Regisseur geeinigt. Doch Friedkin wollte – so Geyer – seine Regie-Arbeit für die geplante Zweit-Premiere nicht anderweitig modifizieren. Und Wiederaufnahmen binnen einer Spielzeit gibt es in dem Haus nicht. "Wir haben festgestellt, dass wir nicht mehr miteinander können", sagt Roland Geyer, der auch "ein Exempel statuieren" wollte.