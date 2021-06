"Einzigartige Dichterin": Der Abschied von Friederike Mayröcker

Bei einer Trauerfeier haben Familie, Freunde, Kolleginnen und Kollegen sowie Vertreterinnen des offiziellen Österreich am Donnerstagnachmittag am Wiener Zentralfriedhof von der am 4. Juni im Alter von 96 Jahren verstorbene Schriftstellerin Friederike Mayröcker Abschied genommen. Anschließend wurde sie in einem Ehrengrab der Stadt Wien beigesetzt, in dem bereits ihr im Jahr 2000 verstorbener Lebensgefährte und Dichterkollege Ernst Jandl seine letzte Ruhe gefunden hat.

„Das Archiv des poetischen Augenblicks ist verwaist“, sagte Kunststaatssekretärin Andrea Mayer in ihrer Rede. Sie würdigte ein Lebenswerk von großer Schönheit und Strahlkraft, das in ihrer „Zettelhöhle in der Zentagasse“ entstanden und in Anspruch und Radikalität einzigartig sei. „Was sie war, wird sie bleiben: ein hell leuchtender Fixstern am Himmel der Gegenwartsliteratur. Wir verneigen uns vor einer einzigartigen Dichterin“, schloss sie.