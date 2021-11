Einsame Komplizen

Dass in der Beziehung zwischen Chris und Tony in „Bergman Island“ nicht alles nur glatt läuft, deutet sich bald an. Allein die Tatsache, dass die beiden in dem Bett aus „Szenen einer Ehe“ schlafen, jenes Bergman-Drama, das „Millionen von Paaren zur Scheidung animierte“, wirft seine Schatten voraus.

Chris arbeitet an einem Film, in dem eine junge Frau bei der Wiederbegegnung mit ihrer ersten großen Liebe ihre Leidenschaft neu durchlebt. Gleichzeitig findet sie in Tonys Notizen pornografische Zeichnungen, die sie sichtlich überraschen: „Die beiden haben eine große Bindung und Liebe zueinander. Aber vielleicht sind sie an einem Ende angekommen und es fehlt ihnen an Leidenschaft. Es gibt da diese Spannung zwischen Komplizenschaft und Einsamkeit“, sagt Hansen-Løve.

Gleichzeitig gehe es auch darum, dem andern seine Geheimnisse zu lassen, aus denen er Kreativität schöpft: „Alles, was Chris in ihrem Leben vermisst, packt sie in den Film, an dem sie schreibt. Für mich ist das genauso. Meine Filme stehen in direktem Dialog zu meinem Leben.“

Die Schmerzen einer ungelebten ersten Liebe verhandelt Hansen-Løve als Film-im-Film, der auf einer Hochzeitsfeier zu dem bitteren ABBA-Song „The Winner Takes It All“ stattfindet: „Dieser Film-im Film steht in direkter Verbindung zu meinem Film ,Goodbye First Love‘ (2011), der ebenfalls von einer ersten Liebe und deren Desillusionierung handelt“, erzählt Mia Hansen-Løve: „Deswegen habe ich begonnen, Filme zu machen: Um die Wunden der Jugend in etwas Kreatives zu verwanden – um zu überleben und um nicht zu melancholisch zu werden.“