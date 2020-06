Einsam am Kindergeburtstag

Aber Kindheit wird auch im echten Leben nicht von Monstern verschont. Wie der Bub im Buch wurde auch Neil aus der Tristesse seines Kinderalltags durch Literatur gerettet. Neils kleine Schwester war keine begeisterte Leserin: "Meine Eltern bezahlten mich, damit ich ihr Bücher kaufe und vorlese."

Er las ihr unter anderem Bücher von Maurice Sendak ("Wo die wilden Kerle wohnen") vor, von dem jener Satz stammt, den Gaiman nun seinem jüngsten Buch voranstellt: "An meine Kindheit erinnere ich mich lebhaft ... Ich wusste schreckliche Dinge. Aber ich wusste auch, dass die Erwachsenen nicht wissen durften, was ich wusste. Es hätte sie in Angst versetzt." "Der Ozean am Ende der Straße" ist kein Kinderbuch, aber Gaimans tatsächliche Kinderbücher sind genauso finster. Er werde oft gefragt, ob Literatur für junge Leser denn so düster sein dürfe. "Sie muss es sogar! Sie muss Kindern die Möglichkeit geben, sich auf sichere Art zu fürchten. Es ist wie eine Art Impfung, um sich besser mit den wahren Herausforderungen des Lebens auseinanderzusetzen."