"Einmal schwerelos und zurück": Der letzte Sternengucker der Cité Gagarine

Manche Bilder sind märchenhaft. Wie Traumsequenzen von einem besseren Leben. Wenn der 16-jährige Yuri wie sein großes Idol Yuri Gagarin schwerelos durchs All schwebt und sich an der Schönheit der stillen Sternenpracht ergötzt.

Yuri träumt diesen Traum in der Cité Gagarine, einer in den Sechzigerjahren errichteten Vorzeigesiedlung im Pariser Vorort Ivry. Seinerzeit mit großer Euphorie und als soziales Vorzeigeprojekt eröffnet, ließ die Stadtverwaltung den fast durchwegs von Ausländern belegten Sozialbau in der Banlieue verkommen. Irgendwann waren die Schäden an den Gebäuden so groß, dass eine Sanierung unrentabel war. Im Jahre 2019 wurde die Cité Gagarine abgerissen.