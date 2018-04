Eugene O'Neill im Burgtheater: Immer die gleiche Leier

Es hat schon eine gewisse Logik, dass auf „Die Glasmenagerie“ von Tennessee Williams – die Premiere war vor zwei Monaten im Akademietheater – nun „Eines langen Tages Reise in die Nacht“ von Eugene O’Neill folgte. In beiden US-Stücken zerbricht eine Familie an den Umständen, in beiden Stücken flüchtet man vor der Tristesse in Süchte und Sehnsüchte.

In „Die Glasmenagerie“ will Amanda nicht wahrhaben, dass ihre Tochter Laura verkrüppelt ist. Und bei Eugene O’Neill hält Mary eisern daran fest, dass ihr jüngerer Sohn eine „Sommergrippe“ und nicht die „Schwindsucht“, also Tuberkulose, habe. Da wie dort versuchen sich die Söhne als Dichter: Tom wird „Shakespeare“ gerufen, und James Tyrone legt seinem Edmund nahe, sich an Shakespeare zu halten. Man könnte noch weitere Parallelen herausarbeiten; in der Umsetzung hingegen wird man auf keine stoßen.