Eine würdige Behausung für Wortskulpturen und wildgewordene Heizungsrohre

Kunst. Auf ein „komisches kleines Detail“ weist der schwarze Letraset-Schriftzug an der weiß gekalkten Wand hin. „(t)here“ steht auf einer anderen Mauer zu lesen (Wo? Hier? Dort?). Unterhalb der Decke verläuft ein blank liegendes Heizungsrohr, das sich scheinbar selbst einen Rund-Parcours durch mehrere Räume gebahnt hat und in zwei ausgedienten Radiatoren kurz zur Ruhe kommt.

Es dämmert einem bald, dass es hier weniger um die Zurschaustellung einzelner Objekte geht: Der Schauraum am Wiener Franz Josefs-Kai 3 ist selbst Teil der Kunst, er befindet sich in einem Zwiegespräch mit den Exponaten, das von Kuratorinnenhand dirigiert wird.

Die Verantwortliche Fiona Liewehr hat schon des öfteren Kunstprojekte in dem Raum realisiert, der in Wiens Kunstgeografie wohl bekannt ist: Ursprünglich als Schauraum der Fliesen-Fabrik Schwadron genützt, war er von den kunstsinnigen Eigentümern des Gründerzeithauses am Kai renoviert und zunächst von der Kunststiftung der BAWAG bespielt worden. Dann mietete ihn die Uni für Angewandte Kunst als „Innovation Lab“ an – bis sie ihre Raumressourcen in der nahen Otto-Wagner-Postsparkasse bündelte.