Eine verrückte Satire über über Fußballstar Ronaldo

Ein Fußballer aus Portugal, der Steuern hinterzieht und als Genie gefeiert wird: Dass man da sofort an Cristiano Ronaldo denken muss, ist klar. Und auch beabsichtigt. Aber „diese Geschichte ist frei erfunden. Keine der Ähnlichkeiten mit realen Personen ist Absicht“, steht gleich am Beginn des homoerotischen Films von Gabriel Abrantes und Daniel Schmidt. Außerdem ist „ Diamantino“, der Protagonist dieser Satire, im Gegensatz zu CR7 ein verweichlichter und intellektuell beschränkter Versager, der bei seinen Dribblings an Hundewelpen denkt. Macht nichts, denn aufgrund seiner körperlichen Anlagen wollen ihn Nationalisten klonen, um die EU zu zerstören. Was total absurd klingt, ist es auch. Trotzdem ist " Diamantino" empfehlenswert – nicht nur für Fußball-Fans.