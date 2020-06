Eine Schnur aus Asche...

Japanische Reispapier-Wände, fernöstliche Klänge laden dich zu drei Rätseln ein, einem Stück des Theaters Trittbrettl. Das bringt eintauchen in eine – schein- und hörbar fremde Welt. Und doch begegnen einem bekannte unheimliche Vorkommnisse auf dieser Reise mit Schau- und Figurenspiel sowie vor allem Livemusik – mit Koto (einem Saiteninstrument auf einem hohlen Stück Baum), einer klangschale, einem Gong, einer Geige, einer Trommel und einer langen Bambusflöte.

Ein kleines Dorf in Japan. Der örtliche Herrscher presst seinen Untertanen mehr und immer mehr Reis an "Steuern" ab. Und weil er, der einzige der ein pompöses Steinhaus bewohnt und stets in feinsten Seidengewändern einherstolziert, nicht genug kriegen kann, beschließt er, die Zahl der Reis-Essenden zu verringern. Alte Menschen sollten in die Berge gebracht und dort ausgesetzt werden.