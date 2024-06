Mehr als eine Milliarde Euro: Rockband Queen verkauft Musikkatalog

Damit gehen künftige Einnahmen von Klassikern wie "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites the Dust", "Radio Ga Ga,", "We Will Rock You" oder "We Are the Champions" an die Plattenfirma. Brian May und Roger Taylor behalten aber die Rechte an den Liveperformances - die beiden touren regelmäßig mit Adam Lambert als Sänger.

Dass erfolgreiche Musiker und Bands ihre Songrechte verkaufen, war zuletzt ein gehäuftes Phänomen. Investoren versprechen sich durch vielfältige Rechte-Vermarktungen langfristige Einnahmen.

Mit Tonaufnahmen allein jedoch machen viele Bands kein Geschäft mehr. Denn mit der Verlagerung des Musikbusiness von CD- und Tonträgerverkäufen auf digitale Verbreitung hat sich die Wertigkeit von Musik von der Aufnahme der Songs auf die Rechte daran verlagert.