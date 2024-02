Eine Kunstmesse geht ins Theater: Die neue "Stage Bregenz"

Licht, Inszenierung, Ambiente, Bühnenbild: Auch die bildende Kunst braucht einen theatralischen Auftritt, wenn sie etwas gelten will. Und wer schon einmal auf einer Vernissage war, weiß, dass auch das Publikum derlei Anlässe gern zur (Selbst)inszenierung nutzt. Es ist also nicht verkehrt, diese Sache ganz offensiv anzugehen und eine Messe für zeitgenössische Kunst in einem Theatergebäude aufzubauen. Deswegen heißt die Veranstaltung, die am Donnerstag in Bregenzer Festspielhaus ihre VIP-Eröffnung feierte und noch bis Sonntag für Publikum geöffnet ist, auch "Stage Bregenz". Das Premierenpublikum zeigte sich angetan.