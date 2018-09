"Eine Art europäisches YouTube"

Seit 1. Februar 2011 ist Ulrich Wilhelm (57) Intendant des Bayerischen Rundfunks und er wurde jüngst erneut zum Vorsitzenden der ARD gekürt. Der gebürtige Münchner - früher Journalist, Jurist und u. a. Regierungssprecher - diskutiert am Mittwochvormittag zum Auftakt der Österreichischen Medientage u. a. mit Alexander Wrabetz und Thomas Bellut ( ZDF) über die TV-Zukunft (10.35, ORFIII).

KURIER: Ist es nicht müßig, über die Fernsehwelt der Zukunft aus europäischer Sicht zu diskutieren? Europa spielt im Konzert der Tech-Giganten, die auch den Takt in der Medienwelt vorgeben, keine Rolle mehr.

Ulrich Wilhelm: Für unser Publikum spielt Europa sehr wohl eine zentrale Rolle. Die Mehrheit unserer Zuschauer, Hörer und User will nach wie vor Inhalte, die in ihrer Lebenswirklichkeit spielen - regionale, nationale, europäische Inhalte. Die regionale Verankerung ist doch die große Stärke der ARD und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks insgesamt, ob in den Bereichen Information, Bildung, Sport, Kultur oder Unterhaltung. Wir haben schon immer vor allem auf lokalen und regionalen Content und auf Eigenproduktionen gesetzt, weil wir es als unsere Aufgabe sehen, nah an den Menschen zu sein. Natürlich müssen wir gleichzeitig auf die Konkurrenz aus Übersee mit ihrer riesigen Finanzkraft reagieren, etwa im Bereich serielles Erzählen, müssen hochwertige Eigenproduktionen stemmen, komplexe Geschichten erzählen. Eine Serie wie „ Babylon Berlin“, die am 30.9. im Ersten startet und auf Weltniveau spielt, zeigt aber, dass wir bereits reagiert haben.

Sie haben einen Vorstoß lanciert für eine europäische Plattform, die Rundfunkanbieter, Verlage, aber auch Institutionen aus Kultur und Wissenschaft versammeln soll. Wie waren die Reaktionen und hat ein solches Vorhaben aus Ihrer Sicht eine realistische Chance?

Davon bin ich fest überzeugt: Alle, mit denen ich spreche, erkennen die Herausforderung: Europa ist in Gefahr, die digitale Hoheit über sein kulturelles Erbe zu verlieren. Im Moment landet jeder, der im Internet eine große Zielgruppe erreichen will, zwangsläufig bei Google, Apple, Facebook und Amazon. Diese dominanten US-Plattformen spielen nach ihren Regeln. In den USA wird beispielsweise Nacktheit als etwas Schlimmeres angesehen als die Leugnung des Holocaust und entsprechender Content einfach gelöscht. Algorithmen steuern die Sichtbarkeit von Inhalten. Wir haben in Europa nicht mehr selbst in der Hand, welcher Inhalt mit welcher Relevanz sichtbar wird, wir haben die Kontrolle an US-Firmen abgegeben. Wir brauchen eine europäische digitale Infrastruktur – eine Plattform von Qualitätsangeboten im Netz, an der sich die Öffentlich-Rechtlichen, die privaten Rundfunkanbieter, die Verlage, aber auch Institutionen aus Wissenschaft und Kultur und viele andere beteiligen können. Deutschland und Frankreich könnten die Initiatoren sein, weitere Länder hinzukommen. Am Ende sollte ein großer Wurf stehen, so wie Airbus einst die Antwort auf Boeing war.

In Deutschland hat die Wettbewerbsbehörde in der „Urzeit“ des Streamings Plattformen der Öffentlich-Rechtlichen oder der großen Privat-TV-Konzern verhindert. Die wiederum behindern sich auch gern gegenseitig. Was muss sich verändern im Zugang zu diesem Thema?

Mir geht es wie gesagt um mehr als eine bloße Streaming-Plattform, und wir haben das Thema auch auf Ebene der EBU, der Vereinigung öffentlich-rechtlicher Rundfunkanbieter Europas, schon mehrfach diskutiert. Meine Idee ist ein digitales öffentliches Wegesystem als europäische Alternative zu den US-Giganten – eine Art europäisches YouTube mit Elementen von Facebook für den direkten Austausch mit den Nutzern sowie Elementen von Google, vor allem einer guten Suchfunktion. Mit gemeinsamen Login-Systemen aller Anbieter. Und einem anderen, im Vergleich zu den USA bürgerfreundlicheren Umgang mit Privatsphäre und Datenschutz, der auf den europäischen Idealen von Vielfalt, Qualität und Offenheit aufbaut. Ein digitales Ökosystem verschiedener Inhalteanbieter, das sich wettbewerbsneutral verhält und verschiedenste Geschäftsmodelle erlaubt.