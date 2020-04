Ein Wochenende mit Staraufgebot aus Österreich im KURIER Stream

Die Verfilmung des Erfolgsromans von Doris Knecht "Gruber geht" mit Manuel Rubey

Auf die Frage "Was ihm an der Figur des Gruber gefalle?" meint Rubey nur: "Er tritt nicht nach oben und buckelt nicht nach unten, sondern er tritt in alle Richtungen. Das ist sehr unösterreichisch. Und trotzdem ist er ein Wiener."

John Gruber ist Mitte 30 und lebt schnell, teuer und egozentrisch. Eine plötzliche Krebsdiagnose wirft ihn aus der Bahn, genauso aber deren unfreiwillige Überbringerin: Sarah. DJane aus Berlin - und so gar nicht sein Typ. Für Gefühle hat Gruber keine Verwendung. Aber ungefragt sind plötzlich so viele da ....

Mit Doris Schretzmayer, Ulrike Beimpold und Thomas Stipsits ist guter heimischer Filmgenuss garantiert.

Stream direkt hier: https://kurier.vodclub.online/film/gruber-geht/