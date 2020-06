Ein unrunder "Reigen" in Reichenau

Für die absoluten komödiantischen Höhepunkte sorgen jedoch Chris Pichler als hinreißende junge Frau, die dem jungen Herren ordentlich Saures gibt, und Jürgen Maurer als ach so anständiger Ehegatte, der dennoch das süße Mädel (exzellent: Katharina Straßer) mit ins Séparée nimmt. Pichler, Maurer und Straßer haben neben Herz-Kestranek die stärksten Momente. Denn Günter Franzmeier als eitler Dichter ist hart an der Grenze zur Karikatur angesiedelt, Ähnliches gilt für Petra Morzé in der Rolle der Schauspielerin. Erst wenn Morzé auf den schön steif-nasalen Grafen des Herz-Kestranek trifft, wird klar, dass Liebe auch sehr weh tun kann.

KURIER-Wertung: **** von *****