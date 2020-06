Ein TV-Sender als beste Freundin

Ein Hendl mit Perlenkette ziert die Werbeplakate des Frauensenders Sixx. Nicht gerade eine schmeichelhafte Darstellung der Zielgruppe. Aber mit dahingehenden Befindlichkeit muss man gar nicht erst anfangen, hier regiert das Klischee mit eiserner Hand. Sixx, ab Juli auch als Sixx Austria zu genießen, ist "die beste Freundin, man kann Spaß haben, lachen, weinen oder einfach man selbst sein." So steht’s in der Pressemitteilung, mit der die ProSiebenSat.1-Austria-Gruppe auf den Start ihres jüngsten Senders hinweist.

Bereits im März hatte ProSiebenSat.1 Austria den Sender Austria 9 gekauft, der nun in Sixx Austria umgewandelt wird. "Durch den Kauf können wir von den Vorteilen eines bestehenden und bereits aktiven Senders maßgebend profitieren", sagt Markus Breitenecker, Geschäftsführer der Gruppe. Soll heißen: Die Frequenz von Austria 9 ist bereits in 80 Prozent der österreichischen Haushalte eingespeist, was Sixx Austria von Anfang an eine weite Verbreitung garantiert.