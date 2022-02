Ein Triumph: "Karoline und Kasimir – Noli me tangere“ im Volkstheater

„It could be a big failure – and probably will be. But big!“ Also entweder ein großer Flop oder ein großer Hit. Aber Hauptsache groß! Das erklären zwei Schauspieler (fabelhaft: (Elias Eilinghoff und Bence Mezei) des Nature Theater of Oklahoma in Stan Laurel und Oliver Hardy-Manier gleich zu Beginn. Und sie enttäuschen die Zuseher nicht. Denn mit „Karoline und Kasimir – Noli me tangere“ gelingt dem Wiener Volkstheater ein „Big Hit“, eine lustvoll-geistreiche, mitunter herrlich infantile Hommage an das Theater, an den Film und somit indirekt auch an Ödön von Horváth.