Ein Streifzug durch die besten Pubs Englands

Im Buch werden 33 Pubs ausführlich beschrieben und bildreich angepriesen – von London bis Manchester, von Liverpool bis Helston an der Südküste Cornwalls. Dort, also in Helston, gibt es ein bezaubernd schönes Pub namens The Blue Anchor, das seit fast sechshundert Jahren sein eigenes Ale produziert. Der enge Barraum ist voll mit Bierkrügen und es gibt eine Kegelbahn aus dem 18. Jahrhundert, die immer noch im Betrieb ist. Es ist einer von vielen Orten, an dem man im Leben ein Bier getrunken haben sollte. Fußball läuft im Pub zwar nicht immer, aber oft. Das nächste Mal wieder am 26. Dezember. Dann steigt in der Premier League auch gleich der legendäre „Boxing Day“.

„Great Pubs. Eine Reise durch Englands Pub-Kultur" Horst A. Friedrichs, Stuart Husband, Prestel, 240 S., 42,50 €