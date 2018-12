Ein ORF-Mann und dritte Dimension

Die Fotografie ist für Bornemann, so sagt er, zum Ausgleich geworden. „Im Beruf versuchen wir Journalisten so nah als möglich an der Realität zu sein, um die Darstellung von Sachverhalten objektiv leisten zu können. In der Kunstfotografie kann ich genau das Gegenteil dessen machen. Hier kann ich mit der Realität spielen und dadurch plötzlich andere Wahrheiten erschaffen“, erläutert der 51-Jährige, der über die analoge Pressefotografie in seiner Zeit als Print-Journalist zur künstlerischen Arbeit gekommen ist.

Die Ausstellung, in der auch Werke weiterer Zyklen zu sehen sind, läuft noch bis 6. Jänner.

Ort: Galerie ARCC·art, 1070 Wien, Kaiserstrasse 76

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 13 bis 18 Uhr.