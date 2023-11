Ein Nestroy-Preis für den abgesetzten Jedermann: Martens bester Schauspieler

In seinem etwas hektischen Ableben lernt der „Jedermann“ alljährlich bei den Salzburger Festspielen, dass er weder Mammon noch (vermeintliche) Freunde mit ins Grab nehmen kann.

Der jüngst abgesetzte Jedermann-Darsteller Michael Maertens kann jedoch zumindest einen gewichtigen Preis mit nach Hause nehmen: Maertens wurde bei der Nestroy-Verleihung am Sonntagabend zum besten Schauspieler gekürt; nota bene nicht für den Jedermann, sondern für seine Rolle als Friedrich Hofreiter in „Das weite Land“ von Arthur Schnitzler am Akademietheater. „Am Ende ist er vernichtet und nimmt es fast zufrieden zur Kenntnis“, schrieb der KURIER in seiner Kritik.

