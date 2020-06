Eigentlich scheint das Urteil über den österreichischen Regisseur Gustav Ucicky gefallen. Auf die Frage: "Nazi oder nicht Nazi?" kann man eindeutig mit "Nazi" antworten. Oder doch nicht?

So viel ist klar: Gustav Ucicky, unehelicher Sohn von Maler Gustav Klimt und von diesem wenig beachtet, zählte zu den erfolgreichsten Regisseuren des Dritten Reiches. Er galt als handwerklicher Routinier auf Hollywood-Niveau, ohne besondere Handschrift: Ein Mann ohne Eigenschaften, ein Opportunist und Karrierist.

Um eine Neueinschätzung seines Werkes bemüht sich nun das Symposium "Zwischen Propaganda und Unterhaltung" (22./23. 11.) im Metro Kinokulturhaus, das im Rahmen einer Retrospektive des Filmarchiv Austria stattfindet.

Gustav Ucicky begann seine Karriere im österreichischen Kriegspressequartier und zog mit seiner Kamera von Front zu Front. Er wurde von dem österreichischen Filmgrafen Sascha Kolowrat, dem Begründer der österreichischen Filmindustrie, gefördert und fing beim Film als Kameramann an. Seine erste Kameraarbeit leistete er für " Casablanca"-Regisseur Michael Curtiz, der damals noch Michael Kertesz hieß.

Ucicky gilt als "Star-Regisseur" von Hans Albers und Paula Wessely, doch dirigierte er auch andere große Namen wie etwa Marlene Dietrich und Willi Forst in "Café Elektric" (1927). Ab 1930 arbeitete er in Berlin bei der Ufa und machte dort Karriere – nicht zuletzt deswegen, weil alle jüdischen Mitarbeiter mit Arbeitsverbot belegt wurden.

Das Filmarchiv Austria beginnt die Retrospektive von Ucickys Werk Donnerstag (20. 11., 19.30 Uhr) mit dem Drama "Der Postmeister" (1940), in dem Ucicky sein handwerkliches Talent voll entfaltet. Eine blutjunge und bildschöne Hilde Krahl schmachtet da in der russischen Provinz einen Rittmeister aus St. Petersburg an. Siegfried Breuer als fescher Russe verführt das Provinzmädchen Dunja mit seinem weichen Wienerisch ("Ich schwitze wie ein Braten") im Handumdrehen. Kaum packt sie ihren Koffer, um ihm als seine "Braut" zu folgen, hat er auch schon den abfälligen Blick im Auge. Ucicky zelebriert den moralischen Fall der jungen Frau in einem dekadenten Schlafzimmer, wo Teppiche und Tierfelle wuchern. Eine Tänzerin mit nacktem Oberkörper windet sich zu heißen Rhythmen. Und Heinrich George als Dunjas einfältiger Vater legt als russischer Tanzbär die Rolle seines Lebens aufs Parkett.