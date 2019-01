Ein Künstler als Aufseher in der Albertina

2004 hatte Moussa Kone (*1978 in Scheibbs) eben erst sein Studium an der Wiener „Angewandten“ abgeschlossen und versuchte, als Künstler Fuß zu fassen. Nebenbei arbeitete er als Aufseher in der Albertina, meistens abends und nachts bei Veranstaltungen: Bis 2007 ging das so. Mit seinen detaillierten, meist mit Tuschestift ausgeführten Zeichnungen konnte sich Kone tatsächlich einen Namen machen, und 2013 kaufte die Albertina eine neunteilige Serie von ihm an: Die wertvollen Werke an der Wand, die er als Aufseher einst zu schützen hatte, waren jetzt plötzlich auch seine eigenen.