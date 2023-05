Ein Klimt als Highlight der New Yorker Frühjahrsauktionen

In New York stehen die traditionellen Frühjahrsversteigerungen an, und das Kunsthaus Sotheby's hat das mutmaßlich teuerste Werk des Auktionsreigens im Talon: Gustav Klimts "Insel im Attersee" (um 1901) aus einer New Yorker Privatsammlung wird mit rund 45 Millionen Dollar (40,77 Mio. Euro) taxiert. Die Versteigerung startet hier am 17. Mai um 1 Uhr unserer Zeit.