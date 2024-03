Ein kaiserliches Selfie aus Metall: KHM zeigt Medaillen-Glanzstücke

„Hofkünstler“

Heinz Winter, als Kurator des Münzkabinetts einer der „Metalheads“ des Hauses, bindet seine Präsentation an einzelne Persönlichkeiten, die an habsburgischen Höfen auch als Medailleure arbeiteten – aber eben nicht nur als solche: Ein Künstler wie Leone Leoni (1509 – 1590), unter Kaiser Karl V. in den Ritterstand erhoben, fertigte auch Porträtbüsten und Skulpturen an und wurde für seine Verdienste hoch dekoriert, wovon heute noch ein reich verziertes Stadthaus, die „Casa Leoni“ in Mailand, zeugt. Auch der Barockarchitekt Johann Bernhard Fischer von Erlach – er steht gegenwärtig im Fokus einer großen Schau des Wien Museums – fertigte während seiner Zeit in Rom nachweislich Porträtmedaillen an. Seine Bauten wiederum zierten später ihrerseits zahllose Metallstücke – in einem der Exponate von 1700 ist etwa Schloss Schönbrunn auf der Rückseite eines Porträts von Kaiser Joseph I. zu sehen.