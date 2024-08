Ein Hochstapler und zwei Mal K-Pop auf Reisen

Während hierzulande gerade die ganze Fan-Community eines Megastars dicke Tränen weint, sind die auch sehr organisierten Fans der koreanischen Boygroup BTS schon länger Kummer gewöhnt. Ihre Helden müssen nämlich aktuell Wehrdienst leisten und der dauert in Südkorea bis zu 18 Monate. Sprich: Da gibt es länger keine Konzerte. Die beiden Bandmitglieder Jimin und Jung-Kook haben als Geschenk für ihre Fans (die sich übrigens A.R.M.Y. nennen) eine Doku gedreht, die für die Anhängerinnen und Anhänger die Wartezeit während des Militärdiensts überbrücken soll.

In der Serie „Are you sure?!“ (auf Disney+) – werden die beiden Sänger begleitet, wie sie gemeinsam reisen und dabei überlegen, wie sie daraus eine Doku machen können. Jimin besucht Jung-Kook in New York, der dort aufgetreten ist. Nur kurz zwar, weil es strömend geregnet hat – „dann hat der Blitz eingeschlagen. Da muss man offenbar das Konzert abbrechen“, hat Jung-Kook gelernt.