Ein großes „Endspiel“ für die Opernwelt

Es war fast schon ein Running Gag in der Opernszene, wie „ Warten auf Godot“: Wann wird die erste Oper des großen ungarisch-französischen Komponisten György Kurtág tatsächlich ihre Geburt erleben? Als Alexander Pereira noch Intendant der Züricher Oper war, hatte er bereits davon gesprochen. In seiner Zeit als Chef der Salzburger Festspiele war sie praktisch für jede Saison in Aussicht gestellt. Nun, an der Mailänder Scala, die von Pereira künstlerisch erfolgreich geleitet wird, war es tatsächlich soweit: Der große Kurtág hat im Alter von 92 Jahren sein bisher größtes Werk präsentiert. Pereiras Konsequenz und Treue haben sich also gelohnt.

Das „ Warten auf Godot“ ist zu Ende, Samuel Beckett ist der Komponist aber treu geblieben: Er vertonte dessen „ Endspiel“ aus dem Jahr 1956, in der französischen Originalsprache, also „Fin de partie“ genannt, in eigener dramaturgischer Bearbeitung.

Da stellt sich natürlich sofort die Frage: Ist absurdes Theater wirklich für die Opernbühne geeignet (Zyniker werden anmerken, die Oper sei ja ohnehin per se absurd genug). Braucht Musiktheater nicht viel mehr konkrete Dramatik als das Schicksal von vier Personen, die resignativ auf ihr Ende warten? Sollte es nicht eine gewisse Entwicklung, Interaktion, im Idealfall sogar ein bisschen Spannung geben?