Ein gigantischer Schostakowitsch-Marathon mit Valery Gergiev

Die Siebte in C-Dur, die „Leningrader,“ geriet zur absoluten Überwältigungsmusik. Ein Schlachtengemälde aus Tönen, fulminant die eingängigen Motive, beklemmend das Anschwellen der Klänge. Wie zur Beruhigung dann die Zugabe, Dmitri Schostakowitschs Bearbeitung der „Morgendämmerung“ aus Mussorgskys Oper „Chowantschina“.

Mit der Achten in c-Moll wurde das Kriegsthema in all seiner Dramatik fortgesetzt und zugleich der Kreis zur Vierten geschlossen. Gergiev ließ das Gigantische dieser Symphonien drastisch spüren, damit sind nicht deren Längen gemeint, sondern deren Wirkung. Er setzte nicht auf Schönklang, sondern auf Wahrhaftigkeit. Das Publikum bejubelte jeden Abend.