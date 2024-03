„Ein Filmset ist kein Safe Space“

„Viel Feigheit“

Sie wünscht sich mehr Zivilcourage: „Man muss einfach lernen, sofort in der Situation einzugreifen und zu sagen: ,So nicht’. Und wenn es einen cholerischen Typen gibt, der einen Wutanfall bekommt, wenn man ihn konfrontiert, muss man sich zusammentun und sagen: Mit so jemandem arbeiten wir nicht. Man muss auch sagen können: Der Film ist nicht wichtiger als das Wohlergehen und die Unversehrtheit einer Person. Da wird ja oft argumentiert, wir haben keine Zeit, das jetzt aufzuarbeiten, das kostet so viel Geld. Da ist viel Bequemlichkeit und Feigheit im Spiel und deswegen ist es gut, dass es jetzt diese Diskussionen gibt. “ Klar sei, dass ein „Filmset kein Safe Space“ sei, denn so etwas gäbe es nicht. Aber „wenn einer Führungsperson etwas zu Ohren kommt oder sich ihr jemand anvertraut, dann muss sie Verantwortung übernehmen.“