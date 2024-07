Ein Echoraum für die Möglichkeiten des Jungseins

Jugend: Wer an den Begriff denkt, muss vielleicht tief seufzen – weil er oder sie diese Phase gerade selbst durchlebt oder jemanden in seinem Umfeld hat, der dies gerade tut. Jugend ist anstrengend, keine Frage – aber sie ist auch kein „Problem“, das gelöst werden muss: Das ist ein Ausgangspunkt der Gruppenausstellung „All the Feels“, die noch bis Samstag (27. 7.) im Kunstraum Niederösterreich in der Wiener Herrengasse 13 zu sehen ist (Di.–Fr. 11–19 Uhr, Sa. bis 15 Uhr, Eintritt frei).