Ein Doppelagent, der die Welt rettete

US-Präsident Reagan hatte mit seiner antisowjetischen Rhetorik vom „Reich des Bösen“ massive Ängste in der UdSSR geschürt. Das ließ den damaligen KGB-Chef Andropow glauben, dass die USA einen atomaren Erstschlag gegen die UdSSR vorbereiteten, und er wies seinerseits die Rote Armee an, dem möglichst zuvorzukommen. Im Grunde war diese Angst vor dem Westen die größere Gefahr als die sowjetische Aggression.

Überreaktion

Da Doppelagent Gordijewski den Briten vor Augen führte, wie sehr der KGB bereits mit einem Angriff rechnete und damit die Gefahr einer sowjetischen Überreaktion immer näher rückte, weil der KGB die westlichen Absichten falsch einschätzte, stieg selbst die britische Premierministerin Margaret Thatcher auf die Bremse: Reagan und die USA müssen ihre Tonlage mäßigen. Und das taten sie auch – auf Grundlagen der von Gordijewski gelieferten Informationen.

Doch was die Welt möglicherweise vor einer nuklearen Katastrophe rettete, wurde dem Spion letztlich zum Verhängnis. Die CIA wollte das wohl gehütete Geheimnis des MI6 lüften, wer deren „Superspion“ ist. Es dauerte nicht lange, bis sie Agenten NOCTON identifiziert hatten – und bis er wiederum von einem amerikanischen CIA-Doppelagenten gegen viel Geld an den KGB verraten wurde.

Als der Chef der KGB-Station in London im Juli 1985 blitzartig nach Moskau beordert wurde, ahnte Gordijewski bereits Übles. In allen folgenden Verhören, selbst unter Drogen gesetzt, konnte sich der kaltblütige Profi zumindest so weit verteidigen, dass selbst seine härtesten Gegner innerhalb des KGB noch Zweifel hegten. Aber Gordijewski wusste: Spätestens in ein paar Tagen würde er mit dem für Verräter üblichen Kopfschuss hingerichtet werden. Und er beschloss zu fliehen.