Ein Augenschmaus der Geschichte

Da die Schau auch Mediengeschichte abzubilden trachtet, lösen sich die streng gefassten Grenzen der Fotografie in den letzten zwei Jahrzehnt-Abschnitten zunehmend auf: Künstlerinnen und Künstler agierten ab den 1990ern verstärkt mit Plakaten oder Projektionen in öffentlichen Raum, die Beschleunigung der Bildermaschinen trug dazu bei, dass statt einer einzigen fotografischen „Ikone“ zunehmend ein mediales „Image“ zeitgleich auf mehreren Kanälen Verbreitung fand.

So stehen Abbildungen der Song-Contest-Siegerin Conchita auf diversen Magazincovers in der Schau für das Jahr 2014: Wohl auch, weil sich das Österreich-Bild in der Welt durch dieses Ereignis vom jahrzehntelang sorgsam gepflegten Sisi- und „Sound of Music“-Image emanzipierte.

Doch Fremdbild und Selbstbild ist bekanntlich nicht dasselbe. Für das Jahr 2018 hängt schließlich ein Smartphone an der Wand, darauf zu sehen ist ein Instagram-Post mit einer Montage aus Canaletto-Blick und Alpenpanorama: Die Beharrlichkeit, mit der Österreich an seinen Images festhält, übersteht auch die größte Medienrevolution.

Bis 3. Februar 2019. www.mumok.at