Der fragwürdige Gast: Schriftsteller Clemens J. Setz und sein großer Wunsch

Der amerikanische Zeichner Edward Gorey wäre am 22. Februar 100 geworden. Seine verschrobenen, Haiku-artigen Gedichte und Zeichnungen, die wie aus einer anderen Zeit zu stammen scheinen, haben in der Literaturwelt viele Fans. "Der fragwürdige Gast", Edward Goreys exzentrische Bildergeschichte über ein Wesen, das sich in der Villa einer vornehmen Familie einnistet, ist eines der berühmtesten Werke des Kult-Zeichners und eines der Lieblingsbücher des österreichischen Schriftstellers Clemens J. Setz, der .nach den Büchern „Der andere Zoo“, „Das unglückselige Kind“ und „Der Osbick-Vogel“ nun Goreys Fabel „Die unbekannte Rübe“ übersetzt hat. Im Interview mit dem KURIER sagt er, wie er zu welchen Übersetzungsentscheidungen kommt und was ihm in seiner Gorey-Devotionaliensammlung noch fehlt.