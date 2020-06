Happy End interessiert keinen

Goreys

Oder von jüngst deflorierten Mädchen, die sich in einer misslichen Lage befinden, wie in der nun neu aufgelegten Ratgeber-Parodie "Das erst kürzlich entjungferte Mädchen". Das in den 1960er-Jahren unter dem Pseudonym "Hyacinthe Phypps" herausgegebene Büchlein verspricht, "die richtigen Worte in jeder bedenklichen Lage" zu liefern und ist, wie etliche vonWerken, eine Satire auf moralinsaure Benimm- und Erziehungsratgeber und wirkt vor allem angesichts der skurrilen Konstellationen der jeweiligen Entjungferung, wie etwa "Entjungfert vom chinesischen Detektiv".

Wie wichtig derartige Ratschläge offenbar sind, ist in angeblichen (vom Autor erfundenen) Pressestimmen auf dem Buchrücken nachzulesen: "Ein Standardwerk der Postdeflorationsverhaltenslehre."

Die behauptete Autorin Miss Phypps, heißt es ebenda, blieb selbstverständlich "zeit ihres Lebens unverheiratet und starb glücklich im Kreise ihrer Bridgepartnerinnen in New York."

Über sich selbst schreibt Gorey, der namentlich nur als Zeichner vorkommt, folgende dürftige Kurzbiografie: " Edward St. John Gorey wurde 1925 in Chicago geboren, veröffentlichte seine erste gezeichnete Geschichte bereits mit 13 Jahren in einer Zeitung und lebte so lange in New York, wie sein Ballett-Idol Balanchine dort tanzte."

Es wäre schade, es bei dieser sparsamen Beschreibung des Mannes zu belassen, der mit seinen skurrilen Erzählungen und zarten Zeichnungen von knopfäugigen Menschen und Geistern, von Fledermäusen, Totenköpfen und mannshohen Urnen viele andere Künstler beeinflusste.

Etwa Filmemacher wie Tim Burton, Musiker wie die Tiger Lillies und Nine Inch Nails, oder Schriftsteller wie Neil Gaiman und Daniel Handler alias Lemony Snicket: Goreys Einfluss auf Snickets Kinderbuch-Serie über die Beaudelaire-Geschwister ist unübersehbar. So finster und gemein ist das Schicksal selten in Kinderbüchern. Aber Gorey wie Snicket hatten eben nie viel am Hut mit Happy End.