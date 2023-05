Ed Sheeran hat die Schwermut von Schicksalsschlägen vertont

„Ich hatte das Gefühl, ich würde in all dem ertrinken und es gäbe kein Entkommen“, erzählte Sheeran bei der Albumpräsentation in Berlin. Der Song, der das beschreibt, heißt „Salt Water“. Bei einem Weiteren, bei „Boat“, proklamiert Sheeran dann zwar schon „die Wellen werden mein Boot nicht brechen“ und Cherry geht es jetzt wieder gut, doch das schlägt sich anderswo in dem Album noch nicht nieder.