EC Comics: Eine Geschichte über "giftige" Zeichnungen

Kürzlich hat der Taschen Verlag einen Bildband vorgestellt, der die faszinierende Geschichte dieses legendären Unternehmens nacherzählt – konzipiert, gestaltet und verfasst vom EC-Experten Grant Geissman in Zusammenarbeit mit der Familie Gaines, die dafür ihre Archive öffnete.



Mit mehr als 1.000 Abbildungen – darunter seltene und berüchtigte Cover, Innenseiten, Illustrationen, rare Fotos, Vintage-Originalzeichnungen – überzeugt "The History of EC Comics" nicht nur eingefleischte Comic-Liebhaber.

INFOS: "The History of EC Comics". Von Grant Geissman. Taschen Verlag. 592 Seiten, 150 Euro.