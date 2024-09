"Eating the Cats": Wer ist der Internetstar, der die Katzen versteht?

Berühmt durch Miau

Die hat er sich unter anderem erarbeitet mit Videos, in denen Katzen exzentrisch miauen. Die Laute werden mit einem Text untertitelt und unter anderem mit Gitarre, Trompete und kecken Rhythmen untermalt. Kater George Rufus zum Beispiel miaut dann nicht mehr, er „singt“ „Sometimes I'm alone, sometimes I'm not, sometimes I'm alone", und als spezielle melancholische Pointe am Ende des Verses kommt ein heiseres „Hello?" Auf der einen Seite des geteilten Bildes sieht man – wie im Trump-Video – The Kiffness ein Instrument nach dem anderen der Tonspur hinzufügen, auf der anderen sieht man George Rufus seine erfrischend atonale Einsamkeitsklage vorbringen.

Dass man bald gar nicht anders kann, als den vorgegebenen Text tatsächlich zu hören, scheint einem besonderen Talent Scotts geschuldet: „Mein Sohn hat zum Einschlafen so eine Maschine, die Weißes Rauschen erzeugt. Einmal bin ich bei ihm gelegen und habe aus der Maschine Musik gehört – obwohl da nur Weißes Rauschen war. Ich habe aber einen 90er-Jahre-Rocksong gehört. Das war mir unheimlich, also hab ich's gegoogelt und es gibt tatsächlich eine Fehlsteuerung im Gehirn, die so etwas auslöst. Auditive Pareidolie, das ist eine Sinnestäuschung. Das Gehirn versucht, Sinn herzustellen aus etwas, das keinen Sinn ergibt."