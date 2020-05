Kein Dschungelkönig ohne Volk

Larissa: "Ich hab' so eine Pechsträhne in letzter Zeit. Ich weiß nicht, woran das liegt . . ."

Jochen über die abgerissene Wäscheleine: "Das hat der Winfried für uns gebastelt. Das war ein einmaliges Geschenk."

Moderatorin Sonja Zietlow appelliert an die Zuschauer: "Ich glaube, Tanja hat's kapiert. Treiben Sie es also nicht auf die Spitze! Oder wollen Sie etwa Tanja ein Jahr lang in jeder Talkshow sehen?"

Marco Angelini (nach dem Auszug am Strand liegend): "Ich hoff', ich bin als der angekommen, der ich bin: Marco Angelini." Man konnte tatsächlich jeden Tag sehen, dass sich der Steirer nicht viel mehr vorgenommen hatte.