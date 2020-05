Drei Premieren für das Schauspielhaus Wien

Als "mittelständische Firma" bezeichnete Intendant Andreas Beck das Schauspielhaus Wien anlässlich der Spielplanpräsentation. Die gute Laune ist Resultat einer Saisonauslastung von 81 Prozent. Und der Tatsache geschuldet, dass man durch diesen Erfolg bereits einen Teil der Subventionsvorgriffe an die Stadt Wien abbezahlen konnte.



Beck dankt jedenfalls für das in ihn gesetzte Vertrauen, denn: "Vom Bund kommen keine neuen Gelder. Aber das kennt man ja." Er sei allerdings noch mit Kulturministerin Schmied am Verhandeln, da ohne sie das Schülerschreibprojekt "Szene machen!" eingestellt werden müsse.

Für seine fünfte Spielzeit plant Beck fünf Ur- und zwei Österreichische Erstaufführungen. "Wir werden unsere Definition von Autorentheater erweitern", kündigt er an.

Die Saison soll sich zwischen den beiden Polen "Lohn der Arbeit" und "Arbeitslohn" bewegen, also Themen wie Leistung, Verdienst, Wert nachgehen.