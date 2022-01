Drei Oscars für Hit-Songs: US-Liedtexterin Marilyn Bergman ist tot

Die erste Nominierung brachte ihnen auf Anhieb die erste Trophäe ein - für den Song "The Windmills of your Mind" zu dem Film "Die Thomas Crown Affäre" (1969). Weitere Oscars folgten für den Song "The Way We Were" (1973) aus dem Liebesfilm "So wie wir waren" mit Barbra Streisand and Robert Redford und 1984 für die Liedtexte für den von Streisand inszenierten Film "Yentl". Das Songschreiber-Duo arbeite dafür mit dem französischen Komponisten Michel Legrand zusammen.