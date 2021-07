Drei Echo-Klassik-Auszeichnungen mit Mozarteum-Bezug

Der deutsche Musikpreis "Echo Klassik", der am 6. Oktober in Berlin zum 20. Mal verliehen wird, hat heuer starken Bezug nach Salzburg: Gleich drei Preisträger sind Lehrende oder Absolventen der Universität Mozarteum. Eine davon, die Professorin für Blockflöte Dorothee Oberlinger, erhält diese Auszeichnung schon zum zweiten Mal binnen fünf Jahren, gab das Mozarteum in einer Aussendung bekannt.

Oberlinger erhält den Preis für die "Konzerteinspielung des Jahres (bis inkl. 18. Jahrhundert)/Flöte", und zwar für „Flauto Veneziano“ gemeinsam mit „Sonatori de la Gioiosa Marca“. Andreas Martin Hofmeir, Professor für Tuba, wird für die CD "Uraufnahmen" als "Instrumentalist des Jahres/Tuba" ausgezeichnet. Und Mozarteum-Absolvent Herbert Schuch erhält für seine CD " Viktor Ullmann: Piano Concerto op. 25 / Beethoven: Piano Concerto No. 3" den "Echo" für die "Konzerteinspielung des Jahres (20./21. Jh.) Klavier".