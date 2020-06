Siemens-Musikpreis für Mariss Jansons

Der lettische Dirigent Mariss Jansons ist am Dienstagabend im Münchner Prinzregententheater mit dem Ernst-von-Siemens-Musikpreis ausgezeichnet worden. Jansons sei "eine Dirigenten-Persönlichkeit, die ganz in und aus dem tiefen Vertrauen in die Musik selbst lebe", und habe stets am Menschlichen der Kunst festgehalten, urteilte die Jury. Das Preisgeld in Höhe von 250.000 Euro will Jansons für das seit Jahren von ihm vorangetriebene Projekt eines neuen Münchner Konzertsaales mit beispielhafter Akustik spenden.

Jansons leitet zwei Orchester von Weltrang: das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und das Amsterdamer Concertgebouw-Orchester. Erst am Montag hatte der 70 Jahre alte Künstler seinen Vertrag als Chefdirigent des BR-Symphonieorchesters um drei Jahre bis 2018 verlängert.