Drei Canons Digicams im Kurztest

50-fach Zoom

Die Powershot SX50 HS ist die erste Bridgecam von Canon mit einem 50-fach optischen Zoom (529 Euro, Ende September). Die Haptik des Vorserienmodells kann nicht überzeugen. Das Material vermittelt keinen hochwertigen Eindruck, wodurch die 12-MP-Cam trotz ihrer wuchtigen Form und des Gewichts von fast 600 Gramm etwas fragil wirkt.

Das Display ist schwenkbar. Statt einem optischen Notsucher, wie bei der G15, kommt ein elektronischer Sucher zum Einsatz. Bei 50-fach Zoom braucht die SX50 zwar etwas über eine Sekunde zum Fokussieren, dafür sind die Bilder aber scharf. Getestet konnte dies aber nur bei guten Lichtverhältnissen werden.

PowerShot S110

Die S110 ist der Nachfolger der populären S100. Sie nutzt denselben Sensor wie die G15, verzichtet aber auf einige Tasten und Räder sowie den optischen Sucher und ist dadurch deutlich kompakter. Mit 198 Gramm ist noch dazu sehr leicht.

Die schwarze Version hat eine raue Oberfläche und liegt dadurch sehr gut in der Hand. Die weiße Variante ist hingegen glatt, was in Kombination mit den kleinen Maßen einem sicheren Halt nicht unbedingt förderlich ist. Der Touchscreen reagiert gut, wenn auch nicht ganz so flott wie bei der Canon 650D.

Der ausfahrbare Blitz ist komplett motorisiert. Es gibt keine eigene Blitztaste, die ihn aus dem Gehäuse ausfahren lässt. Drückt man das Bedienrad rechts, öffnet sich das Blitzmenü am Display. Wählt man den Blitz hier aus, wird er ausgefahren. Schaltet man die Kamera ab oder deaktiviert man in diesem Menü den Blitz, wird er automatisch eingefahren.