Drehstart für "Star Wars: Episode IX"

„ Star Wars“-Regisseur J.J. Abrams (52) hat in seinem ersten Tweet zum Drehstart von „Episode IX“ an die verstorbene Schauspielerin Carrie Fisher erinnert. Es sei „bittersüß“ das nächste Kapitel ohne Carrie zu beginnen, schrieb der US-amerikanische Filmemacher am Mittwoch in dem Kurznachrichtendienst.

Einen „besonderen Dank“ richtete er an George Lucas, der diese „unglaubliche“ Star-Wars-Welt geschaffen habe. Zu seinem Eintrag stellte er ein Foto seiner Filmkamera am Set.