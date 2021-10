Doris Uhlichs "Gootopia": Auf der Schleimspur unterwegs

Dafür stehen eimerweise synthetisch hergestellte Substanzen zur Verfügung, die oft mehr Erinnerungen an Kinderspiele mit Slime und erotische Spiele mit Latex erwecken als Assoziationen zu von Menschen und Tieren abgesonderten Sekreten.

Schleimspuren, die in der ersten Szene an eine Schnecke gemahnen und im Verlauf des 90-minütigen Stücks auch an Geburten erinnern, verlaufen schnell im Sand beziehungsweise auf dem schwarzen Bühnenboden. Der Schleim wird vielfach zu einer zweiten Haut, in der die Körper zu Skulpturen erstarren.