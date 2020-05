Dorfer: "Mir ist viel zugeflogen"

Gut, dann reden wir über die Zeit davor: In einem Interview für die Süddeutsche Zeitung haben Sie die Midlife-Crisis zwischen 44 und 47 eingeordnet. Heißt das, Sie sind durch?

In dem Interview hab' ich auch gesagt, dass es zwei Arten von Midlife-Crisis gibt: die, bei der man das Gefühl hat, man hat etwas versäumt, und die, bei der man das Gefühl hat, man hat alles gesehen.



Hatten Sie selbst die Hab'-was-versäumt- oder die Hab'-alles-gesehen-Krise?

Die. Die zweite.



So im Sinne von: Was mach' ich hier eigentlich noch?

Also das ist kein Zeichen von Arroganz, das ist mir ganz wichtig! Das ist eine echte Krise. Die andere, die Ich-hab'-was-versäumt-Geschichte ist in Bewegung. Da kann ich probieren, was ich verpasst hab', da kann ich den Motorradführerschein machen, mir die Haare färben ...



Und in Ihrem Fall?

Da war einfach nur Orientierungslosigkeit. Du bist am Ende einer Straße angekommen, und dort ist es nebelig.



Wie hat sich das gelichtet?

Aus einer Eingebung heraus kam mir Rom. Ich hab' einen Film gesehen, der dort gespielt hat, und gedacht: Wieso war ich so lange nicht dort? Also hab' ich mich in den Flieger gesetzt und war dort. Das war für mich eine Rettung, eine Befreiung, dort sind Türen aufgegangen. Ich hab' Italienisch gelernt und war - auf mehrere Tranchen aufgeteilt - sicher drei Monate dort.



Sind Sie vor etwas davongelaufen?

Ein Davonlaufen war das nicht, eher ein Untertauchen.



Weil Sie dort - wie Sie einmal sagten - nur der Hotelportier und Ihr Sprachlehrer kannten ...

Ja, und das ist bis heute so geblieben. Das finde ich ungeheuer entspannend. Das ist unter anderem das Tolle an Rom.



Und niemand sagt "Danke, ganz lieb!" zu Ihnen?

Bitte ersparen Sie mir diese Frage ...



"Danke, ganz lieb!" wird Ihnen in Österreich nie ganz erspart bleiben. Viele Menschen haben hier das Gefühl: "Wir kennen einander doch vom Fernsehen!"

Dass Menschen glauben, ich seh' sie vom Fernsehen heraus im Wohnzimmer sitzen, das find' ich lustig, damit hab' ich kein Problem. Es geht eher darum, dass man nicht inkognito unterwegs sein kann, sich einfach so geben kann, wie man ist. In Rom kann ich das.



Was raten Sie Männern in der Krise?

Ich bin der Letzte, der irgendwas raten kann, denn ich hätte damals unter gar keinen Umständen einen Rat angenommen. Ich war auch nicht auf der Suche nach einem Ratschlag - egal, von wem. Ich glaube nur, dass es falsch ist, in diesem Zustand, so schwierig er auch ist, etwas mit Druck zu versuchen.



Und wo werden Sie Ihren 50. Geburtstag verbringen?

Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall irgendwo in Italien.