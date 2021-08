Dass Kanye West an Größenwahn und Selbstüberschätzung leidet, dürfte mittlerweile weltweit bekannt sein. Was der US-Rapper aber derzeit rund um die Veröffentlichung seines neuen Albums „Donda“ veranstaltet, erreicht in Sachen Großspurigkeit neue Dimensionen. Der 44-Jährige hat sich dafür nämlich in Atlanta (Georgia) ein ganzes Stadion gemietet, um dort als alleiniger Hausherr immer dann Partys und Konzerte schmeißen zu können, wenn er es möchte. Ende Juli präsentierte er an dieser Stelle auch zum ersten Mal neue Tracks seines zehnten Studioalbums. Seither lebt und arbeitet er im Stadion, wo er sich ein kleines Zimmer mit Matratze am Boden eingerichtet hat - siehe Instagram-Post unten.