Donauinselfest: Warm-nasse Wetteraussichten

Der Sommer ist mit Sonnenschein und Hitze nun endgültig in Österreich angekommen. Einer ersten Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zufolge wird es auch beim Wiener Donauinselfest vom Freitag bis Sonntag warm bleiben - wohl aber nicht trocken. Am Freitag, dem ersten Festtag, könnte es gegen Abend hin sogar Gewitter geben. Aus Meteorologensicht ist es aber noch eine lange Zeit bis zum Festival, daher gilt: "Die Unsicherheiten sind noch groß", betonte Kathrin Götzfried von der ZAMG am Montag.

Heiß wird es wohl auch am Freitag - mit Höchsttemperaturen bis zu 30 Grad, prognostizierte Götzfried. Im Tagesverlauf sei auch "einiges an Sonne" dabei, gegen Abend bzw. in der Nacht auf Samstag könnte es aber Gewitter geben.

Das Wetter am Samstagvormittag sei unbeständig. Es könnte einzelne, schwache Schauer geben. Doch dann werde sich die Sonne zeigen, kündigte die Meteorologin an. Als Maximaltemperatur erwartet sie 25 Grad.

Für Sonntag prognostizierte Götzfried wechselnde Bewölkung, Regen nicht ausgeschlossen. Es sollte aber über weite Strecken trocken bleiben. Das Thermometer wird an diesem Tag voraussichtlich auf maximal 26 bis 27 Grad klettern.

