Donauinselfest: Aufbauarbeiten auf Hochtouren

Bis zum Donauinselfest sind es nur mehr wenige Tage, am Freitag startet das dreitägige Freiluftfestival. Die Aufbauarbeiten auf dem Wiener Eiland sind bereits seit Anfang Juni voll im Gang, weder Hochwasser noch Hitze sorgten bisher für Verzögerungen: "Wir sind voll im Plan, natürlich haben wir die eine oder andere Nachtschicht geschoben", erzählte der neue Projektleiter Thomas Waldner im APA-Interview am Dienstag. Fix und fertig wird das Areal am Freitag, sein: "Wenn das Fest losgeht."

Am Dienstagvormittag herrschte geschäftiges Treiben auf der Insel: Lkws brachten Lieferungen, Hubstapler verrückten Container, Arbeiter luden Boxen ab. Die "Skelette" der Bühnen standen auch schon: "Jetzt beginnt das Feintuning. Das Einräumen der Pagodenzelte, die Lichtaggregate werden aufgebaut, die komplette Technik wird noch in die Bühne reingehängt."