Donau-Spektakel in "Universum"

Der Donauwalzer darf sein, muss sein. Von den Wiener Philharmonikern, eh klar. Aber statt der obligatorischen Tanzeinlagen sehen wir diesmal Frösche. Die zum Takt der Strauß-Musik in Superzeitlupe von Blatt zu Blatt hüpfen. Sich aus dem Wasser katapultieren, um ihre artistische Insektenschnappnummer vorzuführen. Als hätten sie das Kamerateam eingeladen, um sich für Austria’s Next Top Frog zu bewerben.

In Wahrheit handelt es sich bei den Aufnahmen um akribische Naturfilmerei. Um einen spektakulären Einstieg in ein neues Ereignis aus der ORF-Erfolgsreihe " Universum". Denn auch Frösche sind dankbare Siedler im Wohngebiet Donau. Und genau dieses ist unter dem Titel " Donau – Lebensader Europas" in erstaunlichen Facetten in zwei Sendungen zu bestaunen.

Heute, Donnerstag, gibt es auf ORF 2 (21.05 Uhr) den ersten Teil "Vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer" zu sehen, eine Woche später (21. Juni) folgt die Fortsetzung "Zwischen Flut und Frost". Zwei Stunden Donau, gefiltert und arrangiert aus einem Material von rund 400 Stunden.

Die Dokumentarfilmer Rita und Michael Schlamberger waren zweieinhalb Jahre (mit 350 Drehtagen) unterwegs, spulten 90.000 Kilometer ab, in allen zehn Ländern Europas (inklusive vier Hauptstädten), die von der Donau durchströmt werden.