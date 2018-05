Dominic Heinzl wieder wöchentlich bei ATV

Dominic Heinzl kehrt nun endgültig und fix ins Programm seines Stamm-Senders ATV zurück. Ab September präsentiert er seine Society-Sendung "Heinzl und die VIPs" jede Woche und immer sonntags um 19.45 Uhr.

Bereits am 3. Juni gibt es eine Aufwärm-Runde auf dem neuen Sendeplatz, wenn er in "Heinzl und die VIPs: Life Ball 2018" zeigt, was sich am Charity-Ball abgespielt hat. Der steht unter dem Motto "The Sound of Music" und kann mit Stars wie Charlize Theron und Paris Jackson aufwarten. Heinzl: "VIPs sind an diesem Abend alle Gäste, die sich in ihren schrillen Outfits vor unserer Kamera produzieren und das heurige Life-Ball-Motto ausgelassen zelebrieren."

Zu sehen geben wird es zudem eine Exklusiv-Story: Heinzl nimmt als einziger europäischer Journalist am ersten "amfAR’s EpicRide to Life Ball", der Motorradtour der Stars, teil, die Adrien Brody anführt.

Zum ATV-Engagement meint er: "Nach meiner ausgiebigen Schnupperpension brenne ich förmlich für die neue Aufgabe. Und ich freue mich sehr auf mein TV-Society-Comeback. Witzigerweise freut sich die Society auch!“.